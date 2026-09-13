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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Адейеми 3+1 в 6 матчах за «Барсу». Форвард забил «Леванте» после прохода с центра поля

Форвард «Барселоны» Карим Адейеми забил « Леванте » в матче 5-го тура Ла Лиги (4:2). Немец отличился после сольного прохода, стартовав с фланга в центральной части поля.

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