Православный календарь на 17 сентября: что отмечают верующие и о чём просят святых

17 сентября верующие просят защиты от пожаров и стихийных бедствий.17 сентября 2026 года православный мир отмечает праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», а также вспоминает священномученика Вавилу, пророка Моисея и Собор Воронежских святых.