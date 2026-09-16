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Царьград

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Православный календарь на 17 сентября: что отмечают верующие и о чём просят святых

Православный календарь на 17 сентября: что отмечают верующие и о чём просят святых

17 сентября верующие просят защиты от пожаров и стихийных бедствий.17 сентября 2026 года православный мир отмечает праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», а также вспоминает священномученика Вавилу, пророка Моисея и Собор Воронежских святых.

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