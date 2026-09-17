Калужская область назвала риски замедления экономического роста

Власти Калужской области прогнозируют рост экономики на 3-3,5% в год, но называют риски: санкции, дефицит кадров, дороговизна кредитов и межотраслевая конкуренция за сотрудников.
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