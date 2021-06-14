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На Украине нашли способ заработать на "Северном потоке-2"

На Украине нашли способ заработать на "Северном потоке-2"

Заработать на «Северном потоке-2» Украина сможет, если после запуска проекта ей передадут часть акций компании-оператора.

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Анатолий Семченко
Откуда таких политологов берут? Акции даром не дают, их приобретают за деньги или услуги. А украинская труба-развалюха уже никого не интересует. Консорциум нужно было организовывать раньше, когда она ( труба), еще чего-то стоила.

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