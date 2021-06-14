На Украине нашли способ заработать на "Северном потоке-2"

Журнал «Профиль»ПолитикаНа Украине нашли способ заработать на "Северном потоке-2"Заработать на «Северном потоке-2» Украина сможет, если после запуска проекта ей передадут часть акций компании-оператора.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАСАнатолий СемченкоОткуда таких политологов берут? Акции даром не дают, их приобретают за деньги или услуги. А украинская труба-развалюха уже никого не интересует. Консорциум нужно было организовывать раньше, когда она ( труба), еще чего-то стоила.Комментировать
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