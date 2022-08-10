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Насмешки и хамство: поклонница Бабкиной рассказала об отношении к посетителям в ее театре

Насмешки и хамство: поклонница Бабкиной рассказала об отношении к посетителям в ее театре

Надежда Бабкина. Фото iz.ru ВиталийЖенщина просто не могла промолчать! Неприятный инцидент произошел во время Национального шоу России «Кострома».

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