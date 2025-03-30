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Петербургский дневник

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В Петербурге проходит конкурс для молодых ученых и предпринимателей

В Петербурге проходит конкурс для молодых ученых и предпринимателей

Заявки принимаются до 22 апреля Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил о конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов, который проходит под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные».

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