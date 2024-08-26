Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании США и Европейского союза (ЕС), направленной на то, чтобы поставить вне закона инакомыслие и частные коммуникации, и демонстрирует постепенную утрату Западом свободы слова.
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