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Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании США и Европейского союза (ЕС), направленной на то, чтобы поставить вне закона инакомыслие и частные коммуникации, и демонстрирует постепенную утрату Западом свободы слова.

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