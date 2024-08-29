На Южном Урале перекрыли крупный канал поставки наркотиков

В Челябинской области перекрыли канал поставки наркотиков из Центрально-Азиатского региона. Операция проведена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ и сотрудниками Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
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