В Зауралье во время ссоры мужчина ударом ножа убил своего собутыльника

Кетовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого является 42-летний житель Притобольного района.
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