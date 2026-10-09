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Царьград

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Яндекс сообщил о сбоях в работе "Алисы AI" и "Станций"

Яндекс сообщил о сбоях в работе "Алисы AI" и "Станций"

Компания "Яндекс" уведомила о сбоях в работе нейросети "Алиса AI" и умных колонок "Яндекс Станции". Пользователи сталкиваются с задержками в ответах и перебоями в работе.

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