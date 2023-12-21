Участники специальной военной операции (СВО), возвращаясь из Ижевска отпуска в зону боевых действий, решили остановиться на ночь в гостиничном доме "Добрыня" в Миллерово Ростовской области.
В гостинице под Ростовом отказались заселять едущих на фронт бойцов СВО
Комментарии
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Н
Нина
Узнать кто такие борзые всю подноготную, алчные бездушные твари. К ответу!
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2 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
А всех причастных к этому заведению во главе с "исполняющим обязанности" на фронт в окопы.
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2 час.
С С
Сажать за дискредитацию СВО и русского мира однозначно. В такие же номера, только за колючей проволокой. Гостиничные скоты.
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32 мин.
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