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На Украине прекратит работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал»

На Украине прекратит работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал»

Металлургический комбинат «АрселорМиттал» в Кривом Роге начинает процесс полной остановки производства с последующей консервацией мощностей из-за невозможности восстановления его работы в условиях вооруженного конфликта.

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