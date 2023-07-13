smi.today

4 418 подписчиков

Во время масштабного пожара в Шайдурихе погибла пожилая женщина

Во время масштабного пожара в Шайдурихе погибла пожилая женщина

Во время разбора завалов после пожара в селе Шайдуриха обнаружили тело 71-летней местной жительницы. Ее муж тоже пострадал, он обратился в скорую помощь с ожогами, и сейчас находится в пункте временного размещения в Невьянске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх