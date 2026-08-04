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FiNE NEWS

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Политолог оценил новые санкции США против Минобороны России как «черный ящик»

США ввели санкции против двух управлений Министерства обороны России и Сухопутных войск РФ, обвинив их в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

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