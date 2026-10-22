НАТО изменит систему поставок оружия Украине. Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, альянс разрешит Киеву покупать вооружение через свое Управление по поддержке и закупкам (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).
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