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Живая редактура. Стиль жизни творца. Премия без нервов: чему научит на ЛиТР - 2021

Живая редактура. Стиль жизни творца. Премия без нервов: чему научит на ЛиТР - 2021

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) станет обучающей площадкой для многих поэтов и писателей, которые только начинают свой творческий путь и хотят прокачать навыки в этой сфере.

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