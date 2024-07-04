В Серебряном берегу, неподалеку от здания администрации Советского округа, ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный объект.
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В Серебряном берегу, неподалеку от здания администрации Советского округа, ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный объект.