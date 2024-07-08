Fox News: в Конгрессе США хотят вызвать на слушания лечащего врача Байдена

Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер запросил от лечащего врача президента США Джо Байдена Кевина О'Коннора разъяснений относительно "ухудшающегося умственного состояния" главы государства.
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