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Ну а фиг ли заморачиваться, если лохи жрут и добавки просят...

Ну а фиг ли заморачиваться, если лохи жрут и добавки просят...

       А вот и хачапури!. или кто то сомневался. И ведь кто-то эту прелесть оплачивает.

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