Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

  Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.

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