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Магнитогорск готовится к открытию первого ресурсного класса

Магнитогорск готовится к открытию первого ресурсного класса

Дети с ОВЗ будут учиться в общеобразовательной школе. Перспективы развития инклюзивного образования в Челябинской области обсудили участники пресс-конференции, прошедшей накануне в пресс-центре «Гранада Пресс».

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