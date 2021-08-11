Магнитогорск готовится к открытию первого ресурсного класса

Дети с ОВЗ будут учиться в общеобразовательной школе. Перспективы развития инклюзивного образования в Челябинской области обсудили участники пресс-конференции, прошедшей накануне в пресс-центре «Гранада Пресс».
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