🛡Перед крупными мероприятиями в регионе усилят меры безопасности Губернатор Андрей Бочаров провел совместное заседание оперштаба, АТК и координационного совещания по правопорядку.
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🛡Перед крупными мероприятиями в регионе усилят меры безопасности Губернатор Андрей Бочаров провел совместное заседание оперштаба, АТК и координационного совещания по правопорядку.
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