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Пермские власти рассматривают покупку здания для театра «У Моста»

Пермские власти рассматривают покупку здания для театра «У Моста»

Сейчас помещение бывшего ПВКИУ арендовано на два года.Региональные власти вновь обратили внимание на вопрос приобретения здания бывшего клуба ПВКИУ на улице Окулова, 5, где планируется разместить вторую сцену театра «У Моста».

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