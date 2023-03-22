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На время ремонта Пермского тракта в Свердловской области будет увеличено количество электричек

На время ремонта Пермского тракта в Свердловской области будет увеличено количество электричек

Дополнительные электропоезда будут пущены на самых востребованных направленияхРемонт сразу нескольких участков Пермского тракта в Свердловской области, запланированный на лето 2023 года, доставит немало сложностей и Свердловской железной дороге.

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