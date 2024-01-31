Симоньян резко высказалась о Галкине, который жалуется на отмену концертов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя отмену концертов комика Максима Галкина* в Таиланде и Индонезии, выразила мнение, что план беглого артиста по завоеванию популярности в других странах за счет грязи в адрес РФ провалился.