Симоньян резко высказалась о Галкине, который жалуется на отмену концертов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя отмену концертов комика Максима Галкина* в Таиланде и Индонезии, выразила мнение, что план беглого артиста по завоеванию популярности в других странах за счет грязи в адрес РФ провалился.
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