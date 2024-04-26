Спекулянты “развели” инвесторов на публикации отчета производителя микросхем SK Hynix

Инвесторы ждали вчера рост в акциях SK Hynix. Южнокорейский производитель микросхем опубликовал весьма позитивный отчет по итогам первого квартала: Операционная прибыль -2,89 трлн южнокорейских вон (2,1 млрд долларов США) Чистая прибыль - 1,92 трлн вон выручка за квартал 12,43 трлн вон Компания увеличила квартальный доход на 734% больше, чем в прошлом году.