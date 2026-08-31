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41-летняя звезда "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж впервые стала матерью

41-летняя звезда "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж впервые стала матерью

41-летняя звезда сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж впервые стала матерью. Папарацци засняли актрису с ребёнком на руках во время прогулки в Лондоне.

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