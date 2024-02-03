Территории базаров и рынков озеленят в Алматы

В Алматы утвердили новые проекты детальной планировки города, передаёт inAlmaty.kz. В управлении городского планирования и урбанистики рассказали, что в новых ПДП предусмотрено обновление торговых пространств.
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