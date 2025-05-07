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Русская весна

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Украинский шпрехенфюрер призвал привлечь правоохранителей для борьбы с русским языком

Украинский шпрехенфюрер призвал привлечь правоохранителей для борьбы с русским языком

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал заявление мовного правозащитника Тараса Кременя, призвавшего привлекать для борьбы с русским языком правоохранителей и правозащитников.

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