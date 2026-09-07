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Вратари «Динамо» Лещук и Лунев приглашены на заседание КДК РФС 10 сентября

Голкиперы «Динамо» Игорь Лещук и Андрей Лунев приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за поведения после матча со «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.

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