Вратари «Динамо» Лещук и Лунев приглашены на заседание КДК РФС 10 сентября

Голкиперы «Динамо» Игорь Лещук и Андрей Лунев приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за поведения после матча со «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.
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