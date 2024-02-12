Боррель о словах Трампа: НАТО не должна зависеть от настроения политиков

Североатлантический альянс не должен быть зависимым от настроения политиков. Об этом в ответ на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО и России заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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