«Известия»: в России выявили устойчивый к лекарствам штамм туберкулёза

Учёные вывили в России устойчивый к лекарствам штамм туберкулёза EurA1.1. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование группы ирландских учёных из Дублина.
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