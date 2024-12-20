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Владелец СТО рассказал, сколько реально служат свечи зажигания

Владелец СТО рассказал, сколько реально служат свечи зажигания

Выяснилось, какие факторы влияют на срок службы свечей зажигания.Автопроизводители в большинстве своём советуют менять стандартные свечи зажигания каждые 30 тыс.

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