Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Мироманов забил в 5-м из 6 последних матчей за фарм «Вегаса». У него 6+6 и «минус 7» в 15 играх сезона АХЛ

Даниил Мироманов забил в 5-м из 6 последних матчей за фарм «Вегаса». Защитник забросил одну из шайб «Хендерсона» в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом» (2:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх