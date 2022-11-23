Мироманов забил в 5-м из 6 последних матчей за фарм «Вегаса». У него 6+6 и «минус 7» в 15 играх сезона АХЛ

Даниил Мироманов забил в 5-м из 6 последних матчей за фарм «Вегаса». Защитник забросил одну из шайб «Хендерсона» в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом» (2:3).
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