Не будь Советского Союза, экономика Узбекистана была бы о-​го-го!

Владимир

Долбоёб ты упизженный, сколько стран живут без ядерного оружия и без природных богатств лучше нас в триста раз. Твоим ватным мозгам, говножуй, этого не понять. Гондон сраный. Ты, уёбок, живёшь по принципу "Лишь бы войны не было" и дальше этого ты не уйдёшь, потому что не дорос ещё.