В Узбекистане назвали причину своего отставания в экономике от нормальных-то стран. По мнению вице-спикера законодательной палаты республики Алишера Кадырова, в этом виноват СССР — он затормозил прогресс страны 80 лет назад.
Не будь Советского Союза, экономика Узбекистана была бы о-го-го!
Комментарии
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Владимир
Долбоёб ты упизженный, сколько стран живут без ядерного оружия и без природных богатств лучше нас в триста раз. Твоим ватным мозгам, говножуй, этого не понять. Гондон сраный. Ты, уёбок, живёшь по принципу "Лишь бы войны не было" и дальше этого ты не уйдёшь, потому что не дорос ещё.
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2 г.
Владимир Самойленко
это ты про Украину, пидар гнусный? или про приебалтику? да. я не дорос. а ты, видать, перерос, бандерлог укропитекский. поди ишо одно море выкопай, чмо ублюдошное.
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2 г.
Владимир
Это я тебе, пидр, про Швейцарию говорю и Германию, а также Японию.
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2 г.
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