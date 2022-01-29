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Джонсон: британский контингент в Эстонии будет удвоен

Джонсон: британский контингент в Эстонии будет удвоен

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министру обороны страны удвоить британский военный контингент в Эстонии и перебросить в Европу дополнительную военную технику, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

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