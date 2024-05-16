Вратарь «Аризоны» Ингрэм выиграл «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею

Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. В борьбе за награду Ингрэм опередил других финалистов – вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена и защитника «Калгари» Оливера Шилингтона.
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