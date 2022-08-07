Переехал к нему: Тэхен показал, как лежит на своем диване с новым мужчиной в квартире. Фото

Между Чонгуком (Jungkook) и Тэхеном (Taehyung) осталось много недоговорённостей и в то время, как АРМИ заставляют пойти кумиров на сближение, помириться и выкинуть из головы проходящих мимо людей, парни все больше отдаляются друг от друга, так и не разобравшись в своих скандалах до конца, не поставив никакую точку.