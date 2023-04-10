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Рослесхоз поручил усилить контроль над принятыми властями Тюменской области мерами по борьбе с лесными пожарами

Рослесхоз поручил усилить контроль над принятыми властями Тюменской области мерами по борьбе с лесными пожарами

Рослесхоз потребовал от департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу усилить контроль за принятием властей Тюменской области исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности лесных территорий от ландшафтных пожаров.

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