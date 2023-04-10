Рослесхоз поручил усилить контроль над принятыми властями Тюменской области мерами по борьбе с лесными пожарами

Рослесхоз потребовал от департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу усилить контроль за принятием властей Тюменской области исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности лесных территорий от ландшафтных пожаров.
Рослесхоз потребовал от департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу усилить контроль за принятием властей Тюменской области исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности лесных территорий от ландшафтных пожаров.
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