🇬🇪✊ Вчера юридический комитет преодолел вето президента Грузии касательно «Закона об иностранном влиянии».
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🇬🇪✊ Вчера юридический комитет преодолел вето президента Грузии касательно «Закона об иностранном влиянии».
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