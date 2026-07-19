БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бизнес просит ЦБ не "закручивать гайки" из-за цен на бензин: все в ожидании заседания регулятора, назначенного на 24 июля

Бизнес просит ЦБ не "закручивать гайки" из-за цен на бензин: все в ожидании заседания регулятора, назначенного на 24 июля

В преддверии заседания Совета директоров Банка России, намеченного на 24 июля, деловое сообщество страны замерло в ожидании.

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