Гендиректор РФПИ рассказал о позиции России по климатической повестке

скриншот видео Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Климатической конференции ООН, которая проходит в Дубае, рассказал о позиции России по климатической повестке.
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