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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Швеция обнаружила следы волочения якоря вблизи еще одного кабеля на Балтике

Швеция обнаружила следы волочения якоря вблизи кабеля NordBalt, соединяющего страну с Литвой. Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что якорь, предположительно, принадлежал китайскому сухогрузу Yi Peng 3.

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