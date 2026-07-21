❗️⚡️Канада официально получила статус наблюдателя в рамках программы GCAP по созданию истребителя шестого поколения, реализуемой совместно Великобританией, Италией и Японией.
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❗️⚡️Канада официально получила статус наблюдателя в рамках программы GCAP по созданию истребителя шестого поколения, реализуемой совместно Великобританией, Италией и Японией.