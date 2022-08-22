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Третий модуль программы подготовки кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует на Сахалине

Третий модуль программы подготовки кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует на Сахалине

На Сахалине 21 августа третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев — Амурский 2030" (16+), посвящен стратегическому управлению макрорегионом и развитию человеческого капитала.

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