Оперативники ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию и изъяли крупную партию мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России «Шаховской» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух уроженок одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 39 и 49 лет.