Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Англия лишь раз в XXI веке дошла до 1/2 финала ЧМ. Трижды вылетали в четвертьфинале

Англия лишь раз в XXI веке дошла до 1/2 финала ЧМ. Трижды вылетали в четвертьфинале

Сборная Англии 3-й раз в XXI веке вылетела в 1/4 финала чемпионата мира. На ЧМ-2022 англичане уступили на этой стадии Франции (1:2) и покинули турнир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх