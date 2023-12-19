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«Не могу сказать, что все хорошо», – дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии

«Не могу сказать, что все хорошо», – дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: monavista.ru52-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга.

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