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До открытия туристического форума SIFT-2024 осталось 3 недели!

Туристический Форум SIFT-2024 пройдет 28-29 ноября на Курорте Красная Поляна в Red Arena. Успейте зарегистрироваться и представить свою компанию! Экспертный и авторитетный состав спикеров представлен в архитектуре программы на официальном сайте Форума SIFT.

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