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Иноагент Быков* : «Я давно примерился к переезду в США. Я по России не скучаю»

Иноагент Быков* : «Я давно примерился к переезду в США. Я по России не скучаю»

  Дмитрий Быков* выдал про себя всё самое интересное по полной программе. Он тут давал интервью и откровенничал, и оказалось примерно то же, что вышло недавно с другим иноагентом Макаревичем*, о чём мы говорили недавно: как-то вдруг получилось, что с Россией их ничто не связывает, причём уже очень давно.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да Вали нахрен хоть на луну гнусная жидовская морда!
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1 д.
николай лейчинский
Россия без тебя , харя жидовская , не оскудеет и не всплакнет !
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22 час.
Катерина
Зачем   ему  куда-то  ехать?  На  картинку  к  статье   посмотрите...
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21 час.

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